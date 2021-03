NTB

Det er stor snøskredfare på Finnmarkskysten, i Vest-Finnmark, Nord-Troms og Lyngen mandag.

Det er andre dag på rad at snøskredfaren befinner seg på kategori fire for disse områdene. Tirsdag er det ventet at faren reduseres til kategori tre, betydelig fare.

Det ventes naturlig utløste skred i alle fire områder.

Lenger sør i Nord-Norge er det betydelig snøskredfare mandag. Det samme gjelder for Trollheimen.