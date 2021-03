NTB

Dette er blant de ventede hendelsene mandag 1. mars.

Rettssaken mot den IS-tiltalte kvinnen starter

Oslo tingrett behandler saken mot kvinnen som ble hentet ut av al-Hol-leiren sammen med sine to barn. Hun er tiltalt for deltakelse i terrororganisasjon fra hun ankom Syria i 2013 til 2019. Rettssaken skal vare i fire uker.

Rettsmøte om utkastelse fra kommunal leilighet på Tøyen

Familien som ble kastet ut av boligen sin på Tøyen, ønsker å flytte tilbake til boligen inntil tvisten med Oslo kommune er endelig avgjort. Oslo byfogdembete behandler saken i rettsmøte.

Internasjonal giverkonferanse for Jemen

Sverige, Sveits og FN er vertskap for en internasjonal giverkonferanse for Jemen. Titusenvis av mennesker har blitt drept og millioner sulter som følge av den seks år lange konflikten i landet.

Dom i korrupsjonssak mot Sarkozy

Frankrikes tidligere president Nicolas Sarkozy får dommen i korrupsjonssaken mot ham. Rettsforhandlingene ble avsluttet 10. desember. Aktor har bedt om fire års fengsel – to av dem betinget.

Rettsmøte for Huawei-direktør i Canada

Rettsmøte i saken der USA krever at Canada utleverer finansdirektør Meng Wanzhou. Huawei-toppen ble pågrepet i 2018 etter at USA hadde utstedt arrestordre. Kina har svart med å tiltale to canadiske statsborgere for spionasje.