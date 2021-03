Mann utsatt for grov vold i eget hjem – Ingen mistenkte så langt

NTB

Mannen i 20-årene, som ble utsatt for grov vold i Vestby i Viken natt til mandag, har skader over nesten hele kroppen. Politiet har foreløpig ingen mistenkte.

– Vi har avhørt fornærmede, uten at det har brakt oss noe nærmere en detaljert beskrivelse av hva som skjedde eller hvem som er gjerningspersoner, sier politioverbetjent Morten Granerud i Follo-politiet til NTB i 13.50-tiden mandag ettermiddag.

Det er fremdeles ingen som er siktet eller pågrepet i saken. Politiet antar at det er mer enn én gjerningsmann, men kjenner ikke til hvem disse kan være.

Politiet ble varslet om hendelsen i 2-tiden natt til mandag. En mann i 20-årene var blitt utsatt for grov vold i sitt eget hjem.

– Mannen skal formentlig ha blitt slått med slagvåpen. Han er kraftig forslått og har bruddskader, sa operasjonsleder Trond Lorentzen i Øst politidistrikt til NTB tidlig mandag morgen.

– Prioritert sak

– Dette er en prioritert sak for politiet. Grov vold utført i fornærmedes hjem genererer jo at politiet følger opp for å finne ut hva som skjedde og hvem som står bak, sier Granerud.

Mannen som ble slått er ikke tilknyttet noe spesielt miljø, og politiet kjenner ikke bakgrunnen for voldsutøvelsen, sa Granerud til Vestby Avis mandag morgen. Avisa melder også at naboer varslet nødetatene om hendelsen.

– Naboer ble flyktig avhørt på stedet da politiet var på oppdrag der. De vil bli avhørt mer detaljert de neste dagene, sier Granerud til NTB.

– Skader stort sett på hele kroppen

Den skadde mannen er på sykehus, og vil bli værende der en liten periode fremover, ifølge Granerud.

– Han hadde store smerter etter skader stort sett på hele kroppen, sa Granerud mandag morgen.

Mannen var bevisst da politiet ankom åstedet.

Operasjonsleder Trond Lorentzen har opplyst til NTB at voldshendelsen trolig ikke er tilfeldig, men at politiet ikke kjenner relasjonen mellom de involverte.

– Det er en hypotese, ut fra at en person er blitt oppsøkt i sitt eget hjem midt på natta. En kan tenke seg til at det ikke var tilfeldig, utdyper Granerud.

Politiet har ikke opplysninger om at noe skal være stjålet fra mannens hjem.