70 ansatte i karantene ved Universitetssykehuset i Harstad

Søndag ble det ikke registrert noen nye tilfeller av covid-19 i Harstad, men over 700 personer er testet. Det er dermed ventet flere positive prøvesvar mandag. Illustrasjonsfoto: Jil Yngland / NTB Les mer Lukk

NTB

Smitteutbruddet knyttet til et treningssenter i Harstad sprer seg og sørger for at 70 ansatte ved UNN i Harstad er satt i karantene.