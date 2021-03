Byrådet i Oslo anbefaler folk å unngå private sammenkomster og besøk i private hjem, innfører rødt nivå på videregående skoler og stenger serveringssteder.

– Det nærmer seg nå ettårsdagen for den første nedstengingen i Oslo. Tiden vi nå gjennomlever, er historisk. Ingen har betalt en større pris enn Oslo-folk. Likevel står jeg her og kommer til å be om mer fra dere, sa byrådsleder Raymond Johansen i Oslo innledningsvis på søndagens pressekonferanse.

– Jeg vet at det jeg ber om, er mye og inngripende, sa han.

Johansen kunngjorde at byrådet anbefaler folk å unngå private sammenkomster og besøk i private hjem. I tillegg blir det innført rødt nivå på videregående skoler, og serveringssteder blir stengt.

– Hovedbildet er fortsatt sosial nedstenging i Oslo, slik vi har hatt i snart fire måneder, sa byrådslederen.

– Det er lov å være lei seg i dag, sa Johansen-

Bakgrunnen for innstrammingene i hovedstaden er sterkt stigende smittetall den siste tiden. Den nye nedstengingen gjelder fra midnatt natt til tirsdag 2. mars til 15. mars.

Fakta om innstrammingene i Oslo Dette er de strengere smitteverntiltakene som Oslo innfører: * Alle serveringssteder må stenge, med unntak for takeaway. * Alle butikker må stenge, med unntak av butikker som er listet opp i den statlige unntakslisten, blant annet dagligvarehandel og apotek. * Gallerier og kunstutsalg må stenge. * Stengingene gjelder fra midnatt natt til tirsdag. * Organiserte fritidsaktiviteter utendørs for voksne over 20 år frarådes. * Utendørs arrangementer forbys, med de samme unntakene som innendørsarrangementer. * Det innføres rødt nivå i voksenopplæringa og i videregående skole fra mandag 1. mars. * Ingen elever i videregående skole skal møte opp mandag eller tirsdag. Elevene skal ha digital undervisning eller undervisningsfri. Fra og med onsdag skal alle skoler drives i en kombinasjon mellom fysisk oppmøte og digital undervisning. * Samtidig forsterkes smittevernet på skolene. Blant annet tar man sikte på å innføre massetesting av elever med spyttprøver fra 8. mars og testing av alle lærere. * For å få kontroll med smitte på byggeplasser innfører Oslo kommune egne forskriftsfestede regler med klare regler for smittevern på byggeplasser. Oslo kommune har hatt dialog med arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene og opplever at det er forståelse for dette. * Forsettlig eller grovt uaktsom overtredelse av smittevernregler på byggeplasser skal kunne straffes med fengsel i inntil 6 måneder. De nye reglene vil bli kombinert med en målrettet og forsterket testing på byggeplasser. * Byrådet i Oslo anbefaler folk om å unngå private sammenkomster og besøk i private hjem, med unntak av aleneboende og barn og ungdom i samme kohort. * Samtidig opprettholder byrådet fritidstilbudet til barn og ungdom, blant annet bibliotekene. Samtidig innføres noen ytterligere begrensninger for innendørs aktivitet for gruppen 16 til 19 år, der økningen i smitte har vært stor. Fremover må man kun samles i grupper ti personer, og alle må kunne holde en meters avstand til enhver tid.

Byrådet i Oslo sendte søndag kveld en SMS til innbyggerne der det ble understreket at det er tungt for alle, men at det er behov for ekstra innsats for å slå ned pandemien.

– Hold avstand, treff få mennesker og bli hjemme når du er syk, står det i meldingen.

Smitteøkning



Ingen elever i videregående skole skal møte opp på skolen mandag eller tirsdag, og de skal ha enten digital undervisning eller undervisningsfri.

Fra onsdag skal det være en blanding av fysisk oppmøte og digital undervisning.

– Vi er nødt til å stramme inn på videregående skole, sa byråd for oppvekst og kunnskap, Inga Marte Thorkildsen (SV).

Innfører rødt

Mens gult nivå videreføres i barnehager og grunnskolen i Oslo, blir det innført rødt nivå på videregående skoler og for voksenopplæringen.

– Vi ser at smitten har femdoblet seg i aldersgruppa 16 til 19 år de to siste ukene. Vi ser også at en økende andel av smittetilfellene kan spores tilbake til skoler, la Thorkildsen til.

Oslo kommune har besluttet at de tar sikte på massetesting av elever med spyttprøver fra 8. mars og testing av alle lærere.

Unntak for aleneboende

Anbefalingen om å unngå private sammenkomster og besøk gjelder ikke for aleneboende og ungdommer i samme kohort.

Alle serveringssteder i Oslo må stenge, med unntak for takeaway.

– Og alle butikkene må stenge, med unntak for butikker som er listet opp i den statlige unntakslisten, blant annet dagligvarehandel og apotek, sa Johansen på pressekonferansen.

Også gallerier og kunstutsalg må stenge, opplyste Johansen.

Den nye nedstengingen gjelder fra midnatt natt til tirsdag 2. mars til 15. mars.

Oppfordrer reisende til testing

– Jeg ber om at alle dere som har vært på vinterferie, også tester dere i løpet av en uke etter at dere kommer hjem, sa helsebyråd Robert Steen (Ap) på pressekonferansen.

Han fastslo at når man oppdager mer smitte, har man bedre kontroll over situasjonen.

Steen sa at han håper regjeringen endrer vaksinestrategien og prioriterer områdene med høy, vedvarende smitte.

Har informert nabokommunene

Raymond Johansen opplyser at Oslo kommune har vært i kontakt med kommunene rundt Oslo – der både kjøpesentre og utesteder fremdeles holder åpent.

– Vi kan ikke gjøre noe, men vårt inntrykk er at de skal se på sine forskrifter, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) på spørsmål om hva byrådet i Oslo tenker om shoppingtrafikk til kjøpesentrene i nabokommunene.

Johansen har hatt møte med Statsforvalteren og Oslos nabokommuner og opplyste:

– Vi har informert om tiltakene vi har til hensikt å innføre, og så er det opp til de omkringliggende kommunene å vurdere hvilke tiltak og når.

Flere kommuner skulle ifølge Romerikes Blad rett i egne møter søndag kveld for å diskutere situasjonen og eventuelle nye tiltak, og søndag var det klart at både Lillestrøm og Lørenskog vurderer nye smitteverntiltak.

I Ullensaker – der Jessheim storsenter ligger – gjør de ikke endringer i sine tiltak nå. Det betyr at de ikke stenger handel, treningssentre eller spisesteder foreløpig. Ullensaker-ordfører Eyvind Schumacher sier ifølge Romerikes Blad at de kommer til å vurdere situasjonen nøye, men ikke skru mer til:

– Vi kommer nok ikke til å gjøre ytterligere innstramminger slik det er nå. Vi har allerede ganske strenge tiltak.