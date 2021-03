Tiltalt for IS-deltakelse i seks år – nå skal hun fortelle sin historie

Nesten åtte år etter at den norsk-pakistanske kvinnen dro til Syria og giftet seg med en fremmedkriger, kommer saken hennes for retten. Her er hun på Kastrup lufthavn, på vei hjem sammen med sin to små barn. Foto: Roger Sevrin Bruland / NRK / NTB

NTB

Allerede første dag av rettssaken skal kvinnen som er tiltalt for terrordeltakelse, gi sin historie fra de seks årene hun var i Syria sammen med tre IS-krigere.

– Hun gruer seg til rettssaken, og har på ingen måte noe formidlingsbehov. Men hun innser at tiltalen mot henne er alvorlig og er innforstått med at det er nødvendig for retten og aktørene å stille henne spørsmål, sier kvinnens forsvarer, advokat Nils Christian Nordhus til NTB.

Den mye omtalte straffesaken mot kvinnen som dro til Syria sommeren i 2013 og ble reddet ut av al-Hol-leiren i regi av norske myndigheter nesten sju år senere, kommer opp for Oslo tingrett mandag. Tiltalen mot henne er i stor grad basert på opplysninger hun selv har kommet med i avhør med Politiets sikkerhetstjeneste (PST). Likevel nekter hun straffskyld for deltakelse i en terrororganisasjon – ekstremistgruppa IS.

– Det kan ikke herske noen tvil om at hun har ønsket seg bort fra Syria og hjem til Norge, og at det har vært hindringer i veien for å få til dette. Det er klart at retten må ta stilling til hvorvidt hun har vært utsatt for tvang og om hun har vært ute av stand til på bestemme over sitt eget liv, sier Nordhus til NTB.

Den 30 år gamle kvinnen «har ikke deltatt i IS, men overlevd IS» – hun må derfor frifinnes, mener han.

– Reddet livet til gutten

Tiltalen tegner opp historien hennes i grove trekk – fra hun reiste til Syria sommeren 2013, giftet seg med den norske fremmedkrigeren Bastian Vasquez og fikk et barn med ham, til hun senere giftet seg to ganger med andre IS-menn. Nesten seks år etter ankomsten, i mars 2019, ble hun brakt til al-Hol-leiren av kurdiske styrker. I hele perioden oppholdt hun seg i IS-kontrollert område, sammen med personer som var tilknyttet ekstremistgruppa, framgår det av tiltalen.

Rundt ti måneder etter at hun ble internert sammen med sine to små barn, ble hun hentet hjem til Norge i januar i fjor. Eldstegutten var da fem år gammel og angivelig alvorlig syk. Søsteren var tre år.

Det skapte voldsomme politiske bruduljer at en regjering hvor Fremskrittspartiet var med, skulle hente hjem en kvinne som representanter for partiet mener hadde sluttet seg til IS. Til slutt trakk Frp seg ut av regjeringssamarbeidet. Flere ledende Frp-ere har i ettertid stilt kritiske spørsmål ved grunnlaget for hjemhentingen – alvorsgraden i sykdommen til femåringen.

– Det har selvfølgelig betydd alt. Det reddet livet til gutten min, og det betyr også at begge mine barn ble reddet fra å vokse opp i et farlig og radikalt miljø der barn blir lært å hate Vesten. Dette er jeg overlykkelig for, sier den tiltalte kvinnen i et intervju med VG fredag.

Det er uaktuelt for henne og Nordhus å uttale seg om helsetilstanden til gutten. Som for alle andre nordmenn er den underlagt strenge taushetsregler. Den blir heller ikke tema under rettssaken, har statsadvokat Geir Evanger fastslått overfor NRK.

Hevder hun glorifiserte IS

– Hun reiste til Syria, giftet seg med tre fremmedkrigere og fikk barn med to av dem. Vi mener at det var deltakelse i IS at hun tok seg av barna og tok seg av oppgaver hjemme. På den måten bidro hun til og tilrettela for at ektemennene hennes kunne dra ut og begå kamphandlinger for IS, sier Evanger til NTB.

I tiltalen blir det poengtert spesielt at kvinnen under ekteskapet med Vasquez – han døde ifølge tiltalen mens han lagde bomber for IS – hadde kontakt med kvinner i Norge og uttalte seg positivt om IS og livet i Syria. Hensikten var «å få disse kvinnene til å gifte seg med fremmedkrigere i organisasjonen», mener påtalemyndigheten.

Etter at hun kom til Norge, har kvinnen vært i 13 lange avhør og gitt PST opplysninger som strekker seg langt utenfor hennes egen sak, framholder Nordhus. Hun har delt med politiet det hun husker, det sammen vil hun gjøre i retten, selv om hun innser at den rettslige forklaringen bare må bli et ekstrakt av det hun har sagt til politiet, ifølge forsvareren.

– Hun har forklart seg til PST gjennom 12–13 avhørsdager, mens retten har satt av tre og en halv dag til hennes forklaring, sier Nordhus.