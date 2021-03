Rødt vil sprenge sperregrensa

NTB

Rødt gjør seg høye og mørke foran både partiets landsmøte og årets stortingsvalg. Drømmen om å sprenge sperregrensa rykker stadig nærmere.

Struttende av selvtillit møter Norges rødeste politikere til landsmøte neste helg. Ambisjonen er intet mindre enn å tredoble resultatet fra forrige stortingsvalg da partiet endte på 3,3 prosent.

– Det er fordi vi har tredoblet antall medlemmer siden forrige valg. Det vil gi et tredobbelt antall aktivister i valgkampen, sier en optimistisk Rødt-nestleder Marie Sneve Martinussen til NTB.

– Vi har jo sett at Rødts standpunkter møter stadig mer gehør og støtte i befolkningen, legger hun til.

Over sperregrensa

I kun to av de siste 26 månedene har partiet ligget under sperregrensa på 4 prosent på gjennomsnittsmålingene til Poll of polls.

Klarer de å sprenge sperregrensa, vil partiet kunne øke antallet stortingsrepresentanter fra dagens ene til mellom sju og ti, avhengig av valgresultat og utjevningsmandater.

Rødt gleder seg også over at de har hatt større oppslutning enn Venstre i 33 måneder på rad og KrF i 27 måneder.

Siden 2017 har også medlemstallet økt fra 3.093 til 10.533. Medlemsveksten er den største blant alle partiene i denne perioden.

– Det er et godt utgangspunkt for å få til tidenes grasrotvalgkamp og gjøre et rekordvalg, mener Martinussen.

– Ingen nedtur

I februar falt imidlertid Rødt under sperregrensa på gjennomsnittsmålingen for først gang siden mai 2020. Martinussen frykter likevel ikke at partiet har nådd formtoppen for tidlig og at dette er starten på en nedtur fram mot valget.

– Nei, den siste måneden har vi også vært over 5 prosent på tre enkeltmålinger. Dette kan derimot føre til enda større iver på landsmøtet etter å sikre et politisk vendepunkt i Norge, sier hun.

Rødt prøver også å få has på en seiglivet myte om at partiet alltid faller før valget. I valget i 2017 fikk partiet 2,3 prosent på målingene i juli og 3 prosent i august, men endte med et resultat på 3,3 prosent.

I kommunevalget i 2019 gikk det imidlertid motsatt vei: Da lå Rødt på 5,1 prosent på målingene i august, men endte på 4,1 prosent.

Ny kurs

På det digitale landsmøtet neste helg skal partiet vedta et nytt arbeidsprogram for de neste fire årene.

– Dette er et flunkende nytt arbeidsprogram med radikal og realistisk politikk. Vi må ha en ny politisk kurs, slår Martinussen fast.

Blant partiets åtte politiske hovedmål er at Rødt skal bli et nytt arbeiderparti, at partiet skal være det tydeligste miljøpartiet på venstresida, og Norge skal holdes utenfor EU og si opp EØS-avtalen.

– Noe av det viktigste er at vi legger fram en konkret industripolitikk for å skape arbeidsplasser for hele landet og legge til rette for en rettferdig omstilling i møte med klimakrisen.

Styrke sikkerhetsnettet

Andre punkter i programmet er innfasing av gratis tannhelse og barnehage, en skattepolitikk for å få ned forskjellene og sikre velferd for folk flest, samt styrking av sikkerhetsnettet for folk utenfor arbeidslivet.

– Under koronakrisen har vi sett at det er alt for svakt. De forbedringene som er gjort under pandemien, må bli permanente, sier Martinussen.

Rødt vil også utvide kvinners rett til selvbestemt abort til uke 22, med obligatorisk legeoppfølging etter uke 18.