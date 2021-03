Eieren av Det norske kartselskapet nekter straffskyld for millionbedrageri

NTB

Påtalemyndigheten mener at en kvinne lurte virksomheter til å betale minst 62 millioner kroner for nesten verdiløse produkter. Kvinnen nekter straffskyld.

Tirsdag står eieren av Det norske kartselskapet tiltalt for grovt bedrageri når rettssaken mot henne starter i Oslo tingrett.

Politiet mener at kvinnen mellom 1. januar 2015 og 26. juni 2020 lurte ansatte i en rekke virksomheter i Norge til å inngå avtaler om kjøp av digitale kartprodukter, internettbaserte katalog- og søketjenester, samt GPS-produkter.

Kundene ble ifølge tiltalen lurt til å betale minst 62 millioner kroner til selskapet. Hun har ifølge VG hele tiden nektet straffskyld for grovt bedrageri.

– Tilnærmet verdiløse produkter

Ifølge tiltalen ble selskapets kunder lurt «til å inngå avtale om kjøp av tilnærmet verdiløse produkter ved at selskapets telefonselgere unnlot å opplyse om sentrale og konkrete sider ved produktene og ved at de ga villedende og/eller uriktige opplysninger om produktene.».

Påtalemyndigheten mener også at mange av kundene ble lurt til å tro at «det allerede eksisterte et kundeforhold mellom dem og selskapet, hvilket bidro til at en rekke kunder inngikk avtale om kjøp av selskapets produkter på sviktende grunnlag.».

Kartselskapet skal også ha sendt ut fakturer til virksomheter, til tross for at det ikke forelå noen avtale om kjøp av selskapets produkter.

Kvinnen slo selskapet konkurs i fjor sommer.

– Ikke bedragerivirksomhet

– Hun nekter straffskyld for bedrageri. Hun mener at det ikke har vært noen bedragerivirksomhet – verken grovt eller simpelt, sier kvinnens forsvarer, advokat Øystein Storrvik, til NTB.

Den tiltalte kvinnen ble siktet i saken våren 2019.

– Det er et voldsomt omfang på tiltalen, og den omfatter mange tusen enkeltsalg. Den bevismessige situasjonen er ganske forskjellig fra salg til salg, sier forsvareren.

I tillegg til bedrageriet, er hun tiltalt for oppbevaring av rundt 1.000 tabletter med dopingmidler.

– Hun erkjenner straffskyld for oppbevaringen. Dette var noe som var i leiligheten hennes i forbindelse med en ransaking. Tablettene var ikke hennes, men hun tar ansvar for dem. Dette har likevel ingenting med hovedsaken å gjøre, sier Storrvik.

Det er satt av 34 dager til rettssaken.