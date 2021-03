Tenåringer risikerer koronabøter etter fest i nedstengte Bodø

NTB

Bodøs strenge koronatiltak stoppet ikke ti tenåringer fra å ha fest natt til søndag. Festdeltakerne er anmeldt og risikerer høye forelegg.

– Det kan ligge på opp mot ti tusen kroner per person, og for den som er ansvarlig for festen, så kan bota bli høyere. Idet du tar inn folk, så må du også sørge for at de lokale forskriftene blir fulgt. I dette tilfellet ble de ikke det, sier operasjonsleder Kai Eriksen til Avisa Nordland.

Siden natt til lørdag har det ikke vært lov med private sammenkomster i hjem og fritidsboliger med mer enn fem gjester i Bodø kommune.

– Forskriften har kommet til Bodø kommune for å få bukt med smittesituasjonen. Derfor valgte vi å slå ned på dette i natt siden vi i går natt var ganske fleksibel med å gi advarsler til folk. Det er ikke noen spøk lenger det her, sier Eriksen.

Festdeltakerne var 17 og 18 år gamle.