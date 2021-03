Bydel Stovner i Oslo har fortsatt det høyeste smittetrykket. Der er det nå 453 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

NTB

Det er registrert 138 nye koronasmittede i Oslo siste døgn. Det er 16 færre enn snittet den siste uken, men nesten dobbelt så mange som sist lørdag.

Sist lørdag ble det registrert 75 smittetilfeller i Oslo.

Stovner bydel har fortsatt det høyeste smittetrykket. Der er det nå 453 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene. Alna bydel følger på andreplassen med 419 og Grorud har 404 smittede per 100.000.

Det laveste smittetrykket finner vi i Ullern og Nordre Aker med 130 og 135 smittede per 100.000 innbyggere.

Det samlede smittetallet i Oslo har nå passert 20.000. Totalt er 20.022 Oslo-borgere registrert smittet siden mars i fjor. Rundt en firedel av tilfellene, drøyt 4.800, er registrert i aldersgruppen 20 til 29 år. Folk under 30 år står for 43 prosent av smittetilfellene i hovedstaden.

Den engelske virusvarianten står nå trolig for 50–70 prosent av smitten i Oslo, ifølge Folkehelseinstituttet (FHI).

Den politiske ledelsen i Oslo presenterer nye smitteverntiltak søndag klokken 18 og det går mot ytterligere skjerping av de allerede strenge tiltakene i byen. Folkehelseinstituttet har anbefalt rødt nivå på de videregående skolene i Oslo, bekreftet FHI-direktør Camilla Stoltenberg til NTB lørdag.