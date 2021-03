Stadig større SV-motstand i Senterpartiet

NTB

Flere fylkesledere i Senterpartiet sier nå at de heller vil ha en mindretallsregjering enn å regjere sammen med SV.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum, har lenge vært klar på at han vil i regjering med Arbeiderpartiet og ingen andre. Nå går flere av partiets fylkesledere ut og sier at de heller vil at Sp og Ap danner mindretallsregjering, enn å gå inn i en flertallsregjering der SV er med, melder NRK.

– Sp er best tjent med en Ap-Sp-basert regjering. Så kan man samarbeide med SV i saker der man tenker det er naturlig, sier fylkesleder Margrethe Handeland i Agder.

Hun får full støtte av fylkesleder Per Martin Sandtrøen i Hedmark Sp.

– Vil ha mindretallsregjering



– Vi i Sp har vært veldig tydelige på, over lang tid, at vi ønsker en Sp- og Ap-basert regjering. Vi tror en mindretallsregjering kan fungere veldig godt. Da kan vi hente støtten der vi trenger i de sakene vi ønsker, sier Sandtrøen til NRK.

Dette synet støttes av flere av fylkeslederne NRK har vært i kontakt med.

I slutten av januar spurte Nationen Senterpartiets 138 ordførere hvem som skulle med i deres foretrukne regjering. Av de 101 som svarte, sa 75 at de ønsker en ren Ap-Sp-regjering. Kun åtte ordførere ville i regjering med SV.