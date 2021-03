Slagsmål ved Oslo S

NTB

Politiet rykket lørdag kveld ut til slåsskamp mellom flere jenter ved Tigeren utenfor Oslo S. Ingen skal være skadd.

– Vi fikk melding klokken 21.22 om at 15 til 20 personer sloss ved tigeren. Vi var raskt på stedet. Da så vi mennesker løpe inn på Oslo S, sier operasjonsleder Sven Christian Lie til NTB.

– Vi nøstet opp og fikk tak i to myndige personer som innrømte å ha vært i et slagsmål med jenter. De to er trolig de fornærmede i saken, sier han.

Han opplyser at politiet fremdeles er på stedet for å nøste opp i saken.