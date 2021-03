Ny smitterekord i Kristiansand: – Situasjonen er alvorlig og krevende

Kommuneoverlege Styrk Fjærtoft Vik er bekymret over situasjonen. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

NTB

Kristiansand har registrert 38 nye coronatilfeller det siste døgnet, noe som er ny døgnrekord. Kun 22 personer har kjent smittevei.

Sju av de smittede har ukjent smittevei, mens det jobbes med å finne smitteveien til de ni siste.

– Vi har vedvarende høye smittetall, og situasjonen er alvorlig og krevende, sier kommuneoverlege Styrk Fjærtoft Vik til Fædrelandsvennen.

Seks smittede er knyttet til et utbrudd i Torvmoen barnehage i Søgne.

Over 380 smittet i februar

Totalt er 389 personer i Kristiansand smittet så langt i februar.

– Budskapet vårt er tydelig: Begrens antall nærkontakter og hold avstand til dem omkring deg. Det er det mest effektive hver enkelt kan gjøre for å hindre smitte. Munnbind er også viktig, men avstand er viktigere, sier Vik.

Torsdag ble det utført 490 tester.

Innførte tiltak

Kommunen har opplevd stigende smittetall den siste tiden. Tirsdag stengte Kristiansand ølkraner, treningssentrene, svømmeanlegg og underholdnings- og fritidsaktiviteter.

Tiltakene varer i første omgang til torsdag 4. mars.

Formannskapet i kommunen besluttet også tirsdag at alle skal bruke munnbind innendørs i det offentlige rom, og at munnbind skal være tilgjengelig for passasjerene på alle lokalbusser.