Høyeste smittetall i Oslo siden november – byrådslederen er bekymret

Smittetallene øker i Oslo. Foto: Berit Roald / NTB

NTB

I hovedstaden er smittetallet det høyeste på over tre måneder. Raymond Johansen er bekymret for smitteøkningen og peker på at de strenge tiltakene ligger fast.