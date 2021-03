Én av tre politijurister vurderer å slutte

NTB

Politiet topper jevnlig listene over norske jusstudenters foretrukne arbeidsgiver. Likevel viser en undersøkelse at én av tre politijurister ønsker seg bort.

Fagforeningen Politijuristene gjennomførte en spørreundersøkelse blant sine medlemmer, hvor 33,1 prosent svarte at de vurderte å slutte i stillingen sin, skriver Rett24.

Ikke mer enn 40 prosent så for seg å bli værende etter tre år, og 28 prosent hadde allerede søkt andre stillinger.

– Jeg tror kanskje politiet blir litt blendet av at de er så populære. Det er aldri vanskelig å rekruttere, og da har man heller ikke fokus på å beholde de man har lederen for Politijuristene, Are Andersen Skjold-Frykholm.

De senere årene har det skjedd kraftige lønnshopp for statsadvokater, mens politiadvokater gjerne starter med en lønn på rundt 550.000 kroner.

– Men alle kan jo ikke bli det, for det er bare 120 statsadvokater, sier han.