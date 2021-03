Statnett må bygge nye «fyrtårn» over 85 fjorder og daler

NTB

Statnett må innen høsten lyssette 85 ledningsspenn over fjorder og dalfører i landet. Målet er å redusere risikoen for fly- og helikopterulykker.

De nye luftlysene vil blinke 20 ganger i minuttet.

– Vi har forståelse for at noen kan synes blinkende varslingslys kan være ubehagelig å ha i synsfeltet, sier ansvarlig for teknologikvalifiseringen i Statnett, Kjell Moi til Nationen.

Han opplyser at bakgrunnen for de nye varslingslysene er nye forskrifter fra Luftfartstilsynet om merking av luftfartshindre.

– Forskriftene stiller krav til lysmerking som lysstyrke og antall blink i minuttet, slik at hinderet er godt synlig for lufttrafikken, sier Moi.

Forskriften sier blant annet at alle luftspenn som har over 150 meters høyde må merkes med såkalte «hinderlys», intensive varslingslys som blinker.