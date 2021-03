45 evakuert fra sine hjem etter jordskred i Halden

Det har sent torsdag kveld gått et jordras ved havnepromenaden i Halden. 50 til 70 meter av promenaden skal ha sklidd ut i elva. Foto: Fredrik Hagen / NTB

NTB

Deler av bryggepromenaden ved bybrua i Halden sentrum har sklidd ut i elva. 45 naboer er evakuert, men ingen er kommet til skade.

– Per nå har vi ingen indikasjoner på at det er noen fare for personer og bygninger. Vi gjør en løpende vurdering av situasjonen, sa operasjonsleder Kristian Loraas i Øst politidistrikt til Halden Arbeiderblad torsdag kveld.

Politiet fikk melding om jordraset klokken 20.44.

Pågående grunnarbeid er trolig årsaken til skredet Ifølge brannsjef Ole Christian Torgalsbøen har 50 til 70 meter av bryggepromenaden sklidd ut i elva. Promenaden var allerede avstengt.

Brannvesenet søkte for sikkerhets skyld i elva med båt, men gjorde ingen funn.

Beboere i Svenskegata 1, som er nærmeste boligadresse, er evakuert.

– Det er den ytre kanten som har glidd ut i elva. Slik det ser ut nå har ikke massene under veibanen flyttet på seg, men nå ligger det eksponert for vann, sier Ulf Ellingsen, direktør for teknisk etat i Halden kommune.