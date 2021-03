IS-tiltalt kvinne sier at Norge-retur reddet sønnens liv

Den IS-tiltalte kvinnen på Kastrup i København i januar 2020, da hun var på vei til Norge med barna. Hun sier til VG at sønnens liv ble reddet av at de fikk reise til Norge. Foto: Roger Sevrin Bruland / NRK / NTB

NTB

Kvinnen som er tiltalt for å ha sluttet seg til ekstremistgruppen IS, sier det reddet sønnens liv at hun og barna fikk reise hjem til Norge fra Syria i fjor.

Den 30 år gamle norsk-pakistanske kvinnen og advokat Nils Christian Nordhus vil i et intervju med VG ikke snakke om sønnens helsetilstand, som er unntatt offentligheten. Kvinnen understreker imidlertid at det var viktig å få barna hjem til Norge.

– Det har selvfølgelig betydd alt. Det reddet livet til gutten min, og det betyr også at begge mine barn ble reddet fra å vokse opp i et farlig og radikalt miljø der barn blir lært å hate Vesten. Dette er jeg overlykkelig for, sier hun til avisen.

Regjeringen besluttet i fjor å hente familien hjem fra Syria på grunn av femåringens antatt alvorlige sykdom. Hjemhentingen førte til at Fremskrittspartiet gikk ut av regjeringen.

Kvinnen, som ofte blir referert til som «IS-kvinnen», sier hun ikke føler seg tilknyttet gruppen.

– Jeg føler ikke noen tilknytning til det navnet fordi inni meg føler jeg meg ikke som en IS-kvinne. Ja, jeg har vært i Syria og opplevd IS på nært hold, men det er jo en grunn til at jeg har prøvd å komme meg vekk derifra i mange år. Jeg syns bare IS er veldig ille.

Kvinnen ble denne uken løslatt fra varetekt denne uka fordi PST mener det ikke lenger er fare for bevisforspillelse eller unndragelsesfare.

Hun står tiltalt for å ha deltatt i ekstremistgruppa IS fra 2013 til 2019 ved å ha tilrettelagt gjennom å passe hus og barn for at hennes ektemenn kunne delta i stridshandlinger.

Rettssaken starter på mandag. Strafferammen er på seks års fengsel.

– Jeg vet at det vil bli tungt å gå gjennom alt, at det vil bli en belastning for meg, for familien min og for enkelte andre, så jeg gruer meg, sier kvinnen om den kommende rettssaken.