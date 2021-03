Ungdommer mistenkes for ran på Sørumsand

NTB

Tre ungdommer er anholdt og mistenkt for å ha ranet tre jevnaldrende gutter på Sørumsand i Lillestrøm kommune torsdag kveld.

Det ble truet muntlig med kniv, og de fornærmede ble fratatt penger og andre eiendeler, skriver Øst politidistrikt på Twitter.

– Vi fikk tak i tre andre gutter som vi mistenker står bak ranet, og vi fant eiendeler på en av guttene som tilhørte de fornærmede, sier operasjonsleder Kristian Loraas til VG.

Ungdommene som mistenkes for ranet, er i alderen 17 til 18 år. Tyvegodset er tilbakelevert. Loraas opplyser til VG at politiet kjenner til to av guttene fra før.

Politiet ble varslet like etter klokka 18.