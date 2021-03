Høyre-politiker frykter for EØS-avtalen: – Vi risikerer at laksen tiner på Svinesund

NTB

Høyre-politiker Ove Trellevik går hardt ut mot venstresidens EØS-syn. Han mener det knapt har vært et dårligere tidspunkt å utfordre EØS-avtalen enn nå.

Stortingsrepresentanten er særlig bekymret for hvordan sjømatnæringen vil rammes av en eventuell skroting av avtalen, skriver Fiskeribladet.

– Sp, SV og Rødt har sammen flertall internt på venstresiden for å melde Norge ut av EØS-avtalen. Til og med i Arbeiderpartiet trekker krefter i retning av å skrote avtalen. Det gir grunn til bekymring for eksportbedrifter fra Vestland. Hele 63 prosent av vestlandseksporten går til EØS, sier Trellevik.

Han peker særlig på erfaringene fra Brexit etter at Storbritannia forlot EUs indre marked.

– De lange køene med lastebiler ved Port of Dover har illustrert hvor viktige gode handelsavtaler er. Vi risikerer at laksen tiner på Svinesund på vei til europeiske forbrukere fordi all handel må inspiseres og sertifiseres, hvis EUs veterinæravtale faller bort. Den situasjonen bør vi ikke sette oss selv i, sier han

I slutten av november viste en meningsmåling rekordhøy oppslutning i befolkningen om EØS-avtalen. 64 prosent sa at de ville stemt ja dersom det ble avholdt folkeavstemning om avtalen.