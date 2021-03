NAF vurderer medlemskap for syklister

Til våren vil NAF vurdere et medlemskap rettet mot syklister, men det er det flere som reagerer negativt på. Foto: Gorm Kallestad / NTB

NTB

NAF vil i vår undersøke interessen for et medlemskap tilpasset syklister i Oslo-området. Det er det flere bilister som reagerer negativt på.

Medlemskapet vil inneholde forsikring og veihjelp, men prisen og detaljer i tilbudet er foreløpig ikke klare, skriver NRK.

– Foreløpig tror vi at interessen er størst blant dem som har elsykler, spesielt store laste-elsykler. Det kan også være av interesse for andre som har litt kostbare sykler, særlig for forsikringsdelen av tilbudet, sier kommunikasjonssjef Camilla Ryste til rikskringkasteren.

I kommentarfeltene er noen få av kommentarene positive, men ifølge NRK misliker de fleste NAFs flørt med syklistene.

På spørsmål om NAF ikke er en organisasjon for bilister, svarer Ryste:

– Jo, vi er en organisasjon for og av bilister. Men hverdagen, særlig for våre medlemmer i by, er mer sammensatt enn som så. Mange ser ikke på seg selv som enten bilist eller syklist. De bruker ofte flere ulike framkomstmidler til hverdags.