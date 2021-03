NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til torsdag 25. februar.

Stor studie: Pfizer-vaksinen er 94 prosent effektiv

En studie som involverer 1,2 millioner personer i Israel, viser at Pfizers koronavaksine er 94 prosent effektiv. Resultatene viser også at vaksinen gir sterk beskyttelse mot infeksjon, noe som gjør at den kan hindre videre smitteoverføring.

Artikkelen er publisert i New England Journal of Medicine og er den første fagfellevurderte som inkluderer forskning i den virkelige verden.

Medielov vedtatt i Australia

Det australske parlamentet har vedtatt loven som pålegger digitale plattformer å forhandle med og betale australske nyhetsmedier for å kunne dele deres nyheter.

Loven ble denne uken endret i siste liten i parlamentets øverste kammer for å samsvare med en avtale inngått mellom regjeringen og Facebook. Den er nå vedtatt i begge kamrene.

341 nye koronasmittede siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 341 koronasmittede i Norge. Det er 49 færre enn dagen før og 17 færre enn samme dag i forrige uke.

Ved midnatt natt til torsdag er det registrert 69.489 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

Zuccarello scoret i Wild-seier

Mats Zuccarello scoret det første målet da Minnesota Wilds vant overlegent 6-2 over Colorado Avalanche på hjemmebane.

Scoringen kom etter et flott overgangsspill om lag ti minutter ut i kampen og var det eneste målet i første periode. Det var sesongens tredje scoring for nordmannen, som også bidro med en målgivende pasning i kampen.