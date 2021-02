Dro til fjells etter coronatest – så kom det positive svaret

I Hol har tre hytteturister testet positivt for corona. Hyttekommuner frykter situasjonen skal komme ut av kontroll.

Mange har valgt å dra til fjells i vinterferien. Hyttekommuner frykter smitteutbrudd. I Hol kommune dro en familie til fjells før de hadde fått svar på en coronatest.

– Det var en turistfamilie som reiste opp hit i forbindelse med vinterferien før de hadde mottatt prøvesvaret. En av personenes prøvesvar viste seg å være positiv, og i ettertid har også de to andre i husstanden testet positivt for covid-19, sier kommuneoverlege i Hol kommune, Silje Kodal til Dagbladet.

Hun opplyser at kommunen har god kontroll på familien, som nå er isolerte.

Det var Hallingdølen som først omtalte saken.

– Må forvente mer smitte

– Vi er i en situasjon hvor det er veldig mye folk i fjellet. Det legger press på tjenestene våre og vi må regne med at det vil oppstå flere lignende tilfeller fremover, sier kommuneoverlege i Hemsedal, Camilla Underland til NRK.

Der fikk en hytteturist bekreftet coronasmitte mandag. Tirsdag ble det bekreftet et nytt smittetilfelle, også det en person som ikke er hjemmehørende i kommunen.

Overhold karantenen

Kommuneoverlegen understreker at disse to smittetilfellene er uavhengige av hverandre og at kommunen ikke anser det som et utbrudd.

– Man skal ikke gå på restaurant, på butikken eller ut i skiheisene. Men man kan velge å være på hytta eller gå en langrennstur. Og vurdere muligheten for å reise hjem, er oppfordringen fra kommuneoverlegen i Trysil, Hanna Rydlöv til de som tenker å ta karantenen på hytta, ifølge NRK. På Trysil fikk de fire positive coronaprøver i forrige uke, men også der melder de om kontroll.

Guldvog: Reis heller hjem

Helsedirektør Bjørn Guldvog sa på regjeringens pressekonferanse onsdag at personer som opplever at de blir syke på hytta, bør reise hjem og ikke belaste helsevesenet i hytteområdene unødig.

Helsedirektør Bjørn Guldvog under pressekonferanse om coronasituasjonen.

– Dersom du begynner å føle deg dårlig, så bør du dra hjem på en trygg måte, slik at du ikke kommer i kontakt med andre mennesker på reisen, sa Guldvog.

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har tidligere i sine råd for vinterferien åpnet for at det kan gjennomføres reiser i vinterferien dersom man er særlig påpasselige med smittevern underveis og på feriestedet. Dette selv om det er et overordnet råd om å unngå unødvendige reiser.