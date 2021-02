FHI vet ikke hvor mange vaksinedoser som har gått i søpla

NTB

Folkehelseinstituttet har ikke oversikt over hvor mange doser med koronavaksine som har gått i søpla. Trolig er det snakk om flere tusen, skriver TV 2.

– Det har ikke jeg tall på akkurat nå. Vi kan gjøre beregninger på det, men det vet vi ikke, sa FHI-direktør Camilla Stoltenberg på onsdagens pressekonferanse ifølge kanalen.

I forrige uke bestemte FHI at opptrekk av over seks Pfizer-doser er «off-label» og derfor må godkjennes av ansvarlig lege som da står «ansvarlig for eventuelle konsekvenser av en slik bruk».

Nyheten skapte reaksjoner blant kommuner som har klart å få ut sju doser per hetteglass. Onsdag presiserte helseminister Bent Høie at det er trygt å ta ut sju doser av Pfizer-vaksinen hvis det lar seg gjøre

– Doser fra ulike hetteglass skal ikke blandes, men det er viktig at vi bruker alle vaksinedosene som kan trekkes opp av ett og samme glass. Vi hadde dialog med FHI og Legemiddelverket om dette i går, og de er tydelige på at det er trygt å ta ut en sjuende dose dersom man får det til, sa Høie.

Tromsø er blant kommunene som valgte å kaste ekstra vaksinedoser inntil det forelå en avklaring.