Jordbærbonde fikk 150.000 kroner i coronabot

En bonde på Hadeland er ilagt et forelegg på 150.000 kroner for brudd på karantenebestemmelsene.

NTB

