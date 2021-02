Viggo Kristiansen blir ikke løslatt nå – må vente på Riksadvokaten

Statsadvokaten i Agder vil ikke ta stilling til løslatelse av Viggo Kristiansen før de har bestemt seg for om saken skal opp for retten igjen Arkivfoto: Photoline / SCANPIX

NTB

Statsadvokaten vil ikke ta stilling til Viggo Kristiansens begjæring om løslatelse. Han blir derfor sittende på Ila inntil sakene kommer på Riksadvokatens bord.

Statsadvokaten i Agder vil ikke ta stilling til løslatelse av Viggo Kristiansen før de har bestemt seg for om saken skal opp for retten igjen, skriver de i et brev til hans forsvarere, melder NRK.

I brevet, som også NTB kjenner innholdet i, skriver førstestatsadvokat Erik Erland Holmen at det for påtalemyndigheten anses å være en nær sammenheng mellom spørsmålet om løslatelse og spørsmålet om hvordan den gjenåpnede saken skal håndteres videre fremover.

Holmen vil i løpet av kort tid sende sin innstilling om den gjenåpnede saken til Riksadvokaten, heter det. Han viser til at det i loven ligger til retten å beslutte hvorvidt Kristiansen skal løslates og skriver at «og slik saken ligger an, er det på det nåværende stadium ikke gitt at domstolen vil benytte sin myndighet til å beslutte løslatelse.»

– I en slik situasjon er det ikke aktuelt for påtalemyndigheten å foregripe domstolens avgjørelse ved å trekke fullbyrdelsesordren i saken, skriver førstestatsadvokaten i brevet til forsvarerne.