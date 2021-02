Journalist og programleder Line Andersen til sak mot NRK

NRK-profilen saksøker rikskringkasteren og ber om erstatning.

NRK-journalist og programleder Line Andersen går til sak mot sin arbeidsgiver, melder Journalisten. Saken omhandler blant annet endringer i arbeidsoppgaver fra arbeidsgivers side. Andersen har utnevnt Tron Dalheim som sin advokat.

– Saken gjelder beslutninger truffet av NRK, som har store konsekvenser for Line Andersens videre karriere, sier Dalheim til Journalisten.

Andersen har i flere år vært å se på NRKs TV-skjerm, blant annet som programleder i deres sportsendinger. I løpet av høsten 2019 forsvant hun fra skjermen, og har ikke vært å se siden.

Advokaten sier at Andersen over en periode på halvannet år etter deres syn har vært utsatt for en prosess de mener er rettslig uholdbar, og som har vært uforholdsmessig belastende for henne. Dalheim ønsker ikke å kommentere saken utover dette.

Andersen skulle selv helst sett at søksmål kunne vært å unngå, men mener det ikke fantes vei utenom.

NRKs organisasjonsdirektør Olav Hypher bekrefter at søksmålet er et faktum.

– Vi kan bekrefte at NRK har mottatt en stevning fra Line Andersen. Vi har hatt dialog med Line Andersen i lang tid og ønsker å finne en løsning, sier Hypher til Journalisten.

Andersens sak mot NRK er lagt inn i berammingslista til Oslo tingrett til mai i år.