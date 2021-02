Regjeringen vil vurdere massetesting etter dansk modell

En person lar seg her teste ved Universitetet i Oslo. Regjeringen vurderer nå massetesting som strategi. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

Regjeringen har bedt Helsedirektoratet vurdere strategien som planlegges i Danmark, med å coronateste store deler av befolkningen regelmessig.

– Vi har gitt Helsedirektoratet i oppdrag å se på den danske tilnærmingen til bruken av testing i forbindelse med veien videre i pandemien, skriver statssekretær Saliba Andreas Korkunc (H) i Helse- og omsorgsdepartementet i en epost til NTB.

Departementet har ikke svart på når oppdraget ble sendt, eller hvilken frist de har satt på oppdraget.

Storstilte danske planer

Tirsdag sa Danmarks justisminister Nick Hækkerup at å coronateste folk to ganger i uken blir avgjørende for den planlagte gjenåpningen i Danmark.

– Det er en samfunnskontrakt, hvor vi krever av bransjer og deler av samfunnet som kan gjenåpne, at det testes to ganger i uken, har helseminister Magnus Heunicke sagt.

Men teststrategien har også har også fått kritikk. Ifølge den danske professoren Jakob Kjellberg vil det koste rundt 100 milliarder danske kroner i året.

– Kan slå ned R-tallet

I Norge har blant annet fagmiljøet ved NTNU i Trondheim tatt til orde for regelmessig testing av store grupper av befolkningen og argumentert for at dette kan gjøre det mulig å slå ned coronapandemien enklere, billigere og raskere enn med dagens tiltak.

– Vi kan slå ned R-tallet ganske mye. Dette vil være spesielt viktig med de nye versjonene som kan spre seg lettere. Dette kan være en viktig måte å få tatt ned smittetrykket i samfunnet på uten å måtte stenge ned, sa NTNU-professor Eivind Almaas til NRK mandag.

Ny testmetode

Forskerne ved NTNU har nylig testet ut en ny metode for testing på 150 studenter fordelt på 40 husholdninger. Deltakerne spytter i prøveglass som leveres til en mottaksstasjon – uten at helsepersonell er involvert.

– Det frigjør ressurser i helsesystemet og gjør det mulig å gjennomføre massiv testing i en helt annen skala enn vi har sett så langt. Det blir også mulig å kjøre en proaktiv teststrategi hvor vi tester før symptomer. Da kan vi bryte smittekjedene tidlig, sier Almaas.