Mistanke om mutert virus etter smitteutbrudd i Oslo-barnehage

NTB

Onsdag ble det oppdaget coronasmitte i en barnehage på Grünerløkka i Oslo. Smitten har spredt seg fort, og det mistenkes at det er et mutert virus.

– Det er per nå 14 smittede personer tilknyttet utbruddet og 36 nærkontakter, sier assisterende bydelsoverlege Mari Skaugen Tindberg i bydelen til Avisa Oslo.

Første positive prøveresultat fra noen tilknyttet barnehagen kom 21. februar. Før det denne uken kom 13 positive prøver. Det skal være en ansatt som var den første som fikk påvist corona.

– Vi mistenker at det er mutert virus fordi det kom veldig brå smitte. Derfor er Folkehelseinstituttet (FHI) informert, og de prioriterer prøvene for genomsekvensering. Vi behandler dette som et utbrudd med mutert virus inntil det motsatte er bevist. Barnehagen er stengt, og alle som er i barnehagen, er i isolasjon eller karantene. Det er både barn og voksne som er smittet, sier Skaugen Tindberg til avisa.