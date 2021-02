Da coronaen kom til Norge

NTB

Fredag 26. februar er det ett år siden det første kjente coronatilfellet ble påvist i Norge. Slik har viruset og tiltakene for å stoppe det preget landet.

Det første kjente smittetilfellet i Norge var en kvinne i Tromsø som hadde vært i et av utbruddsområdene i Kina. Kvinnen ble satt i hjemmeisolasjon. Den første coronasmittede personen fikk mye oppmerksomhet, men det er ikke kjent at hun smittet noen videre.

* 27. februar 2020: Det blir påvist coronavirus hos nye tre nordmenn. To er bosatt i Oslo og har tilknytning til utbruddet i Italia, mens en som er bosatt i Bærum, har tilknytning til utbruddet i Iran. I dagene som følger stiger tallet på smittede.

11. mars: Fly fra Bergamo lander på Torp. Her følges passasjerer inn til terminalen av kommuneoverlegen i Sandefjord, Ole Henrik Augestad.

Mars 2020

* 3. mars: FHI melder at svært mange smittetilfeller gjelder nordmenn som har vært på skiferie i Østerrike og Nord-Italia i vinterferien, og den første coronasmittede personen blir innlagt på sykehus.

* 5. mars: Oslo kommune bestemmer at Holmenkollen skifestival skal stenges for publikum. Det er ventet 30.000 tilskuere til arrangementet, og mange dukker opp til tross for at det ikke er åpent for tilskuere.

* 12. mars: Det første registrerte coronadødsfallet i Norge, og regjeringen innfører de mest inngripende tiltakene i fredstid: Alle skoler, barnehager, universiteter og høyskoler blir stengt. Frisører, hudpleiere, treningssentre, svømmehaller o.l. må lukke dørene. Senere må også fysioterapeuter, kiropraktorer, psykologer, optikere og lignende helsevirksomheter stenge. Alle fritidsreiser frarådes

* 13. mars: Regjeringen legger fram sin første økonomiske krisepakke. Gjennom pandemien skal det bli flere slike krisepakker.

– Norges Bank kutter styringsrenten med 0,5 prosentpoeng til 1 prosent. Senere kutter de den til 0 prosent.

– Nordmenn hamstrer dopapir, pasta og hermetikk i matbutikkene.

* 13.–23. mars: En rekke kommuner, særlig i Nord-Norge, innfører egne karanteneregler for folk som har vært sørpå eller i andre kommuner enn sin egen.

* 14.–16. mars: Ingen utlendinger slipper inn i landet uten kritisk grunn. Passasjertrafikken til og fra Norge stanses ved alle flyplasser og havner i Norge med noen unntak.

* 15. mars: Kong Harald kaller situasjonen uvirkelig, fremmed og skremmende i en TV-sendt tale til folket. Kongeparet er satt i karantene etter et statsbesøk til Jordan.

* 19. mars: Regjeringen forbyr opphold på hytte utenfor egen hjemkommune, noe som skaper sterke reaksjoner. Forbudet oppheves 20. april.

* 21. mars: Stortinget vedtar en ny krisefullmaktslov som skal gjelde i én måned i første omgang.

* 23. mars: Mange blir permittert som følge av nedstengingen. 291.000 personer er registrert som helt ledige hos Nav. Det utgjør 10,4 prosent av arbeidsstyrken og er det høyeste ledighetstallet siden 1930-tallet, ifølge NHO.

* 24. mars: Tiltakene for å stoppe coronaviruset forlenges til 13. april, og reglene skjerpes: Folk må holde to meters avstand innendørs og ikke være mer enn fem personer sammen utendørs. Regjeringen endrer også strategi og går inn for å «slå ned» viruset.

* 25. mars: Alle eksamener i grunnskolen og alle skriftlige eksamener i videregående skole blir avlyst. Senere blir også muntlige eksamener i videregående skole avlyst.



12. mars: Her orienterer statsminister Erna Solberg (H) om at regjeringen har bestemt seg for å stenge Norge ned. Til venstre for statsministeren står helseminister Bent Høie (H), og helsedirektør Bjørn Guldvog, og FHI-direktør Camilla Stoltenberg er også til stede.

April 2020

* 1. april: 325 coronapasienter er innlagt på norske sykehus. Det er det høyeste tallet gjennom pandemien. En måned senere, 1. mai, er det 82 coronapasienter på sykehusene.

* 6. april: Tall fra Folkehelseinstituttet tyder på at reproduksjonstallet, hvor mange som smittes videre, er på vei ned. Helseminister Bent Høie (H) mener dette betyr at Norge begynner å få kontroll.

* 8. april: Det er registrert over 100 coronadødsfall i Norge.

Det ble fort tomt for dopapir og tørkepapir på Rema 1000 på Bekkestua i Bærum. Mange hamstret mat i forbindelse med at Norge stengte ned.

* 9.–13. april: Påsken blir av den stille sorten. Hytteforbudet gjør at det blir

hjemmepåske for mange, og påskegudstjenestene må strømmes på nett. Det arrangeres drive-in-kino, drive-in-konserter og -gudstjenester. Det er køer ved gjenvinningsstasjoner.

16. april: Folkehelseinstituttet lanserer smittesporingsappen Smittestopp. Den blir senere tatt ned etter kritikk fra Datatilsynet og relansert i desember.

* 20. april: Norske barnehager åpner igjen etter å ha vært coronastengt i fem uker. Også fysioterapeuter, psykologer og tannleger får gjenoppta virksomheten.

* 27. april: Skolene åpner for elever fra 1. til 4. trinn, mens videregående skoler åpner for yrkesfagelever. Fagskoler, høyskoler og universiteter åpner delvis.

– Frisører og andre tjenester med én til én-kontakt, som hudpleiere, massasje og kroppspleie og tatovering, får åpne.

* 30. april: Regjeringen foreslår midlertidige endringer i skattesystemet for olje- og gassnæringen. I tillegg foreslår regjeringen en grønn omstillingspakke.

– Avstandsregelen endres fra to til én meter.

Mai 2020

* 7. mai: En ny kjøreplan for gjenåpningen av Norge blir lansert, og det lettes på restriksjoner for arrangementer, karantenetid reduseres fra 14 til 10 døgn, anbefaling om hjemmekontor nedjusteres.

* 12. mai: Revidert nasjonalbudsjett. Det blir et historisk krisebudsjett hvor regjeringen foreslår å bruke 420 milliarder kroner fra oljefondet for å demme opp for coronakrisen – 174,4 milliarder kroner mer enn i 2019.

– Grunnskoler og videregående skoler gjenåpnes for alle trinn i løpet av uke 20.

* 15. mai: Besteforeldre kan igjen møte barnebarna sine.

* 17. mai: 17. mai-feiring med avlyste barnetog. I stedet kjører kongefamilien i åpen bil gjennom Oslos gater, det er båtkortesjer over hele landet og felles synging av nasjonalsangen.

* 27. mai: Endringene i helselovgivningen oppheves, og de fleste pasientrettighetene gjeninnføres, og besøksforbudet på sykehjem og sykehus oppheves.



17. mai: Kong Harald, dronning Sonja, kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit forlater Slottsplassen i A1 og A5 under 17. mai-feiringen. Nasjonaldagen feires på en ny og annerledes måte på grunn av coronaviruset.

Juni 2020

* 1. juni: Fornøyelsesparker og serveringssteder uten matservering får åpne. Det samme gjelder organisert svømming, og det åpnes for tilnærmet normal treningsaktivitet for barn og unge opp til 19 år.

– Svalbard åpnes for turister.

* 15. juni: Arrangementer med inntil 200 deltakere tillates, og universiteter, høyskoler, fagskoler, treningssentre og svømmehaller åpner igjen. .

Paramedic Ørjan Kittilsen vasker ambulansen med sprit etter å ha levert en pasient på Sykehuset Østfold Kalnes. Han og kollegene bruker mye tid på å ikle seg beskyttelsesutstyr og desinfisering i forbindelse med pasienthåndtering når det er mistanke om smitte.

– Nordmenn kan reise på ferie til alle land i Norden, med unntak av Sverige der kun Gotland åpnes. Gotland stenges igjen 25. juni.

* 16. juni: Seriespill i toppfotballen blir tillatt.

* 29. juni–5. juli: Uke 27 ble den første uken uten coronadødsfall siden 12. mars.

Juli 2020

* 15. juli: Nordmenn kan reise til Europa uten karanteneplikt dersom smittesituasjonen tillater det. Det innføres et fargekart over hvilke land dette gjelder. Innreiserestriksjonene for innbyggere i EØS- og Schengen-området oppheves også.

* 23–27. og 31. juli: Det er innlagt tre coronapasienter på norske sykehus, det laveste tallet siden starten av pandemien i Norge.

* 26. juli: Et smitteutbrudd i Moss er under oppseiling. Smitten spores til et bryllupsselskap. De neste dagene får i alt 26 personer påvist smitte.

* 31. juli: Fire besetningsmedlemmer på Hurtigrutens ekspedisjonsskip MS Roald Amundsen legges inn på Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø med coronasmitte. Alle ansatte og passasjerer må i ti dagers karantene, og etter noen dager er 69 kommuner berørt av utbruddet. Hurtigruten vedgår svikt i håndteringen, og politiet starter etterforskning.

August 2020

7. august: Alle planlagte grep for gjenåpningen av samfunnet settes på vent etter økte smittetall. Det blir forbudt å servere alkohol i hele landet etter midnatt fra og med natt til søndag 9. august.

* 9. august: Indre Østfold kommune forbyr alle sosiale sammenkomster etter en rekke smittetilfeller.

* 9.– 13. august: Fadderarrangementer for nye studenter blir avlyst flere steder i landet.

* 10. august: Nye testkriterier for covid-19 – ikke lenger nødvendig med legevurdering for å få test.

* 12. august: En rekke land blir røde på UDs smittekart.

* 14. august: I Oslo og Indre Østfold anbefales det for første gang munnbind på kollektivreiser når det er umulig å holde én meters avstand.

* 21. august: Oslo forbyr samlinger med mer enn ti personer i private hjem. Dette skjer etter at det er registrert over 300 smittede i hovedstaden på en uke – mer enn 100 flere enn uka før.

* 22. september: Det blir kjent at nesten alle deltakerne på en busstur for pensjonister har testet positivt for corona. Reisefølget var innom seks overnattingssteder på turen, og flere smittetilfeller langs ruten knyttes etter hvert til bussen.

Oktober 2020

* 1. oktober: Statsminister Erna Solberg (H) sier at tiden med nye, inngripende nasjonale coronatiltak er forbi. I stedet skal smitten heretter bekjempes lokalt.

* 23. oktober: Sykehuset i Hammerfest innfører innleggelsesstopp etter at det er registrert 29 smittetilfeller på sykehuset.

* 26. oktober: Regjeringen strammer inn de nasjonale coronatiltakene. I private hjem bør man ikke ha mer enn fem gjester i tillegg til husstandsmedlemmene, og utenlandske arbeidstakere fra røde land får ikke lenger unntak fra karanteneplikten.

* 28. oktober: Smitten stiger. Ifølge FHIs ukerapport har det den siste uka vært en økning i antall smittetilfeller på 79 prosent fra uka før. Totalt er det registrert 1.686 smittetilfeller i uke 43. I ukene etter stiger smitten ytterligere – til 3.079, 3.891 og 4.080 smittetilfeller.

(Saken fortsetter under bildet)

9. november: Helse- og omsorgsminister Bent Høie advarer mot en mulig smitteeksplosjon på en av regjeringens coronapressekonferanser.

November 2020

* 4. november: Regjeringen anbefaler at alle holder seg mest mulig hjemme og begrenser sosial kontakt. Det innføres nasjonal skjenkestopp ved midnatt. Folk bes om å unngå unødvendige innenlandsreiser. Det blir enda strengere regler for folk som kommer fra «røde land».

* 5. november: For å begrense importsmitte innfører regjeringen en ordning med karantenehotell.

* 9. november: Det innføres full skjenkestopp i Oslo. Denne gjelder fortsatt i februar 2021.

* 27. november: For første gang siden april øker antallet arbeidssøkere hos Nav igjen.

* 28. november: Smittetallene synker noe igjen i uke 47 etter flere uker med stigning.

Desember 2020

* 4. desember: Regjeringen legger fram sin vaksineplan. Eldre, risikogrupper og

helsepersonell skal prioriteres. Ingen kommuner skal prioriteres foran andre.

* 7. desember: Flere kommuner varsler at de vil tillate hjemmeskole i uka før jul for å unngå at elever og ansatte må sitte i karantene i jula.

* 10. desember: Regjeringen kommer med nasjonale råd for jula. Rådene går blant annet ut på at man kan ha opp mot ti gjester to ganger.

– Nobels fredspris deles ut digitalt.

* 20. desember: Etter at det blir påvist en mer smittsom virusmutasjon i Storbritannia ber helseminister Bent Høie (H) alle som har vært i landet de siste 14 dagene, teste seg.

* 21. desember: Coronavaksinen til Pfizer/Biontech blir godkjent for bruk i EU og Norge.

– Direktefly fra Storbritannia stanses. Dette blir videreført til 2. januar.

* 27. desember: Svein Andersen (67) blir den første som får coronavaksine i Norge. Det er landets sykehjemsbeboere som får de aller første vaksinedosene.



27. desember: Sykepleier Maria Golding vaksinerer Svein Andersen (67) mot coronaviruset. Beboeren på Ellingsrudhjemmet i Oslo var den første i Norge som fikk vaksinen.

Januar 2021

* 1.–2. januar: Alle som reiser inn til Norge, må registrere personopplysningene i en smitteverndatabase, og det innføres plikt til å teste seg for covid-19 for innreisende til Norge.

* 3. januar: Regjeringen ber Norges befolkning bli med på et nytt krafttak for å hindre en ny smittebølge. Det innføres nasjonal skjenkestopp, studenter bes vente med å reise tilbake til studiested etter juleferien, det blir innført rødt nivå på ungdomsskoler og videregående skoler, og folk bes vente 14 dager med å ha gjester.

3. januar 2021: Ny nedstenging etter kraftig smitteøkning i jula, og statsminister Erna Solberg og regjeringen holder en ny pressekonferanse hvor de ber folk unngå å besøke andre. I tillegg til økte smittetall blir det påvist mer smittsomme mutantvirus fra England og senere Sør-Afrika.

* 6. januar: Nasjonal smitterekord. 930 smittetilfeller registrert på ett døgn.

– EU-kommisjonen godkjenner Moderna-vaksinen for bruk i EU og Norge.

* 8. januar: Regjeringen sender et forslag om å kunne innføre portforbud på høring. Dette forslaget blir senere lagt bort.

* 13. januar: Norge passerer 500 coronadødsfall.

* 18. januar: Regjeringen letter noe på smitteverntiltakene og fjerner blant annet rådet om å unngå å ta imot gjester hjemme og letter på tiltakene i skolene.

* 19. januar: Opposisjonen krever styrket innsats mot importsmitte og legger fram en liste med ni tiltak. De overkjører også regjeringen og sier nei til nasjonal skjenkestopp.

* 22. januar: Det blir oppdaget et utbrudd med den muterte, britiske virusvarianten på et sykehjem i Nordre Follo. Kommunen stenges ned, innbyggerne bes holde seg hjemme.

23. januar: Karantenereglene skjerpes, og kravet om negativ test ved ankomst til Norge endres fra 72 timer før ankomst til 24 timer. Flere unntak fra karantenereglene fjernes.

* 23.–24. januar: Det innføres strenge tiltak i nærkommunene i Oslo-regionen, med rødt nivå på skoler, stengte kjøpesentre, butikker og Vinmonopol. Totalt er 1,5 millioner innbyggere på det sentrale Østlandet rammet av nedstengingen.

* 25. januar: Sverige innfører innreiseforbud fra Norge.

* 29. januar: Norge stenger i praksis grensen. Innreise blir bare tillatt for personer med nødvendig formål, noe som betyr at arbeidsinnvandrere ikke kan komme de neste ukene.

– EMA anbefaler at AstraZeneca-vaksinen blir godkjent for EU og Norge.

* 30. januar: Regjeringen innfører lettelser i tiltakene i kommunene rundt Nordre Follo og innfører et ringsystem for kommunene som har strengere tiltak etter mutasjonsutbruddet.

* 31. januar: Virusmutasjonen blir påvist i Halden, Sarpsborg og Moss. Disse kommunene og Våler får de samme strenge coronatiltakene som i Nordre Follo.

23. januar: Det innføres strenge tiltak i en rekke østlandskommuner etter mutantutbruddet i Nordre Follo, og i Oslo stenges Vinmonopolet. Her er kø utenfor Vinmonopolet på Bekkestua i Bærum.

Februar 2021

* 2. februar: Utbrudd med den britiske virusvarianten i Ulvik kommune i Hardanger. Det oppdages også et utbrudd i nærkommunen Kvam.

* 4. februar: FHI anbefaler ikke AstraZenecas vaksine for eldre over 65 år på grunn av lite datamateriale.

* 7. februar: Bergen og kommunene rundt stenger ned etter et utbrudd med den mer smittsomme sørafrikanske virusmutasjonen på en byggeplass i byen. Det innføres et ringsystem også her, med koordinerte tiltak.

* 16. februar: FHI opplyser at de begynner å se effekt av vaksineringen.