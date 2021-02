Tre hus totalskadd i storbrann i Risør

NTB

Tre bygninger er totalskadd etter storbrannen i trehusbebyggelsen i Risør onsdag morgen. Det er ikke meldt om personskade.

– Brannvesenet meldte for kort tid siden at de begynner å få grei kontroll på stedet. Det er ikke fare for umiddelbar spredning, sa operasjonsleder Lars Hyberg i Agder politidistrikt til NTB klokken 8.45.

Da var det fire timer siden politiet først meldte om brannen i trehusbebyggelsen i utkanten av Risør sentrum.

– Det er fare for at det kan ulme ett eller annet sted, så vi kan ikke være kategoriske på at brannen er slukket, sier operasjonslederen.

Drøye tre kvarter senere ble det opplyst på Twitter at brannvesenet har kontroll på brannen.

Overtenning

Nødetatene rykket ut til melding om brann i Storgata klokken 4.45. Kort tid senere ble det meldt at det var full overtenning i bygningen, og at det ble jobbet med å evakuere tilstøtende bygninger.

Litt over en time senere hadde brannen spredt seg til en ny bygning.

Da sto allerede to bygninger i brann, og nødetatene jobbet med å få full oversikt.

På det tidspunktet opplyste politiet at de hadde kontroll på beboerne som var registrert på adressene der det brant. Ved 9-tiden så det ut som at brannen kun hadde ført til materielle skader.

– Per nå er det ingen som er savnet i forbindelse med brannen, sier Hyberg.

Risør er en av Nordens og Europas best bevarte helhetlige trehusbyer. – Vi har fått evakuert en del mennesker, men har ikke full oversikt ennå. En god del er bortreist på vinterferie, opplyser politiet. Foto: Hans Petter Gruber Bjerva / Aust Agder Blad / NTB Les mer Lukk

Ordfører: – Det preger byen veldig sterkt nå.

– Det har gått mest utover de tre bygningene som opprinnelig var berørt. I tillegg er det et fjerde tilstøtende bygg som har fått begrensede skader, sier operasjonslederen om skadeomfanget

Rundt 30 personer er evakuert til rådhuset. Risør-ordfører Per Kristian Lunden sier byen er sterkt preget av brannen.

– Vi har samlet 25-30 personer på det gamle rådhuset i sentrum. Der er det varmt og godt, og vi har kaffe, mat og ulltepper hvis noen trenger det, sier Risør-ordføreren til NTB.

I tillegg kommer de som har innlosjert seg hos venner og familie.

– Det preger byen veldig sterkt nå. Den store frykten vi har, er brann som sprer seg, sier ordføreren.

Oppdaget av varmesøkende kameraer

Det er tett trehusbebyggelse i området, og det var et eldre trehus det først begynte å brenne i.

– Risør er en av Nordens og Europas best bevarte helhetlige trehusbyer, så vi har ingen hus å miste, sier ordføreren.

Han forteller at brannen ble oppdaget av varmesøkende kameraer.

– Vi har et veldig effektivt brannvesen som får god hjelp fra nabokommunene. Vi har varmesøkende kameraer som var med på å oppdage brannen. Kameraene står på høyder rundt i byen og gir beskjed til brannvesenet.

Det er foreløpig for tidlig å si hva som kan være årsaken til brannen.

Saken oppdateres