Kollisjon på E6 utartet til slagsmål

En person ble sprayet med selvforsvarsspray etter en krangel på E6 ved Skedsmokorset.

Politiet rykket ut etter et trafikkuhell i 11.20-tiden tirsdag formiddag.

– Melding om slagsmål ute på veibanen mellom to bilister, opplyste politiet på Twitter.

Det viste seg at to kjøretøy var innblandet i et mindre trafikkuhell, før partene kranglet og gikk fysisk løs på hverandre.

– Ene part skal ha blitt sprayet med forsvarsspray. Patrulje er i kontakt med partene, skriver Øst politidistrikt.

To menn på 24 og 54 år fikk førerkortet beslaglagt på stedet for uaktsomhet i trafikken.