Mindreårig mistenkes for busstyveri i Bergen

NTB

Natt til tirsdag ble en buss stjålet fra et bussdepot i Fana sør for Bergen og deretter kjørt i grøfta. En gutt i tenårene ble pågrepet med nøkler i lomma.

Bussen fikk store materielle skader da den traff en fjellside i Fanafjellsvegen, skriver NRK.

Politiet vil ikke oppgi eksakt alder på den mistenkte gutten, men han har fylt 15 år.

Bussen ble stjålet mellom klokka 5 og 6 natt til tirsdag. Bussen ble funnet og politiet varslet kort tid etterpå.

– Vi har anholdt en ung mann som var på vei ned mot Nordvik med nøkler i lommen. Vi har ikke grunn til å tro at det har vært flere involvert, sa politiets innsatsleder Ole Bjørn Sveen til NRK.

Gutten ble tatt med til legevakten for en sjekk. Politiet etterforsker saken og har koblet inn barnevernet.

Operasjonsleder Stine Mjelde i Vest politidistrikt opplyser til Bergensavisen at gutten er kjent for politiet fra tidligere.

– Krasjet i en mur

Noen timer tidligere fikk politiet melding om en lignende hendelse. Klokken 23.11 mandag kveld ble de varslet om at en buss var blitt stjålet fra et terminalområde sør for Bergen, skriver Bergensavisen.

– Den hadde blitt kjørt et lite stykke inne på området, før den krasjet i en mur, opplyser Kristine Pettersen, politioverbetjent ved Bergen sør politistasjon til avisen.

En ung gutt skal ha forsvunnet fra bussen etter at en bussjåfør prøvde å stanse ham. Pettersen opplyser at mannen skal ha snakket til ungdommen. Da skal gutten ha truet ham og sagt «jeg stikker deg, jeg stikker deg».

Politiet gjennomførte søk i området, men klarte ikke å finne ungdommen, skriver Bergensavisen.