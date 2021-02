Forsvarssjefen ønsker mer dialog med Russland

General Eirik Kristoffersen på sin første reise som forsvarssjef. Her på 133 luftving, Evenes. Generalen hilser på de ansatte og vernepliktige som arbeider på Evenes flystasjon. *** Local Caption *** General Eirik Kristoffersen on his first journey as Chief of Defense.

NTB

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen mener Norge og Russland må snakke mer sammen for å dempe spenningen landene mellom.

– Vi hadde dialog under den kalde krigen, og vi ser at den dialogen som foregår i Afghanistan med Taliban, er helt avgjørende for at vi skal komme oss videre, sa Kristoffersen under årets Kirkeneskonferanse, skriver NRK.

Forsvarssjefen påpeker at denne dialogen ikke nødvendigvis vil løse noe, men at det likevel må forsøkes. Kristoffersen sier det ikke er noen tvil om at både Russland og Kina er blitt mer selvhevdende.

– Det farligste som kan skje for Norge, Nato og verden

– Det er et utfordrende sikkerhetsbilde. Det farligste som kan skje for Norge, Nato og verden, er en åpen konflikt med Russland. Heldigvis er det ikke så sannsynlig, sier han.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) mener på sin side at Russland bør vise mer åpenhet og forutsigbarhet.

– Da Russland la en øvelse rett utenfor Andøya, så var det et eksempel hvor vi mener de som god nabo kunne tatt noen grep for å være mer forutsigbare, sier han.

