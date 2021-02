NTB

Dette er blant de ventede hendelsene tirsdag 23. februar.

Solberg taler i Sikkerhetsrådet

Tirsdag skal statsminister Erna Solberg (H) tale i Sikkerhetsrådet for første gang etter at Norge ble medlem ved årsskiftet. Klima og sikkerhet står på dagsordenen.

Senatshøring om kongresstormingen

Senatet holder første komitéhøring om sikkerhetsbristene da kongressbygningen i Washington D.C. ble stormet av Trump-tilhengere 6. januar.

Utenriksministeren leder møte i Giverlandsgruppen for Palestina

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide leder et digitalt møte i Giverlandsgruppen for Palestina (AHLC). EUs høyrepresentant for utenriks- og sikkerhetspolitikk, Josep Borrell, er medvert.

Hege Riise debuterer som engelsk landslagssjef

De engelske kvinnene møter Nord-Irland til landskamp klokken 13.30 tirsdag. Kampen blir Hege Riises debut i sjefsstolen. Hun skal ha ansvaret for laget fram til nederlandske Sarina Wiegman overtar permanent i september.