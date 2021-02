Oslos varaordfører ber Ap «forvalte Thorvald Stoltenbergs arv»

NTB

Regjeringen er avhengig av Arbeiderpartiet for å få gjennom rusreformen, men det er uenighet innad i partiet. Fra Oslo kommer en klar beskjed.

Selv om det er støtte i Ap for en rusreform, er det uenighet i partiet om avkriminalisering av narkotika er veien å gå. Uten støtte fra Ap kan regjeringens rusreform gå en usikker framtid i møte.

Ap vil ha slutt på straff for tunge rusbrukere, men er skeptisk til regjeringens ønske om å gjøre narkotikabruk straffritt også for de rundt 90 prosent av narkotikabrukerne som ikke har rusproblemer, skriver Klassekampen.

Men i Oslo er partiets varaordfører klinkende klar:

– Rusreformen må handle om å sikre hjelp, ikke straff, for alle rusbrukere. For sosialdemokrater er likhet for loven helt grunnleggende, sier Kamzy Gunaratnam.

Hun mener regjeringens foreslåtte rusreform skylder mye til Ap-nestoren Thorvald Stoltenberg. Han drev årelangt rettighetsarbeid for rusbrukere og satte ned Stoltenbergutvalget i 2010.

– Nå er tida kommet for at Arbeiderpartiet forvalter Thorvald Stoltenbergs arv og støtter rusreformen på Stortinget, sier Gunaratnam.

Hun får støtte både fra AUF og fra Bergen Ap, mens en rekke andre i partiet er bekymret for at rusreformen vil senke terskelen for narkotikabruk, særlig for ungdom.