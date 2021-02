Død mann funnet i Kristiansund

NTB

En død mann ble funnet ved en gang- og sykkelsti i Kristiansund mandag. Det er trolig snakk om en kristiansunder som har vært savnet i over tre uker.

– Vi kan ikke på dette tidspunktet være sikre på avdødes identitet, men det er grunn til tro at det er personen som har vært meldt savnet som nå er funnet død. Funnstedet ligger innenfor det definerte området der vi tidligere har utført søk, sier politiinspektør Ove Brudevoll i en pressemelding.

Mannen ble funnet i snøen av to mindreårige jenter like før klokka 15, skriver Tidens Krav. Han sendes til St. Olav i Trondheim for rettsmedisinsk obduksjon.

– Vi kan ikke være sikre på identitet før vi har fått svar derfra, sier Brudevoll.

En mann i 40-årene fra Kristiansund har vært savnet siden 29. januar. Den savnede mannen tilhører ifølge politiinspektøren rusmiljøet i Kristiansund, og han er kjent for politiet fra tidligere.