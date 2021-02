Lastebilsjåfør drakk vodka etter å ha kjørt av veien – ble målt til 3,39 i promille

NTB

En lastebilsjåfør fra Kristiansand er dømt til behandling etter at han i mai i fjor kjørte av veien i fylla. Etter ulykken drakk han en halvflaske vodka.

Det var på formiddagen 29. mai i fjor at mannen i 50-årene kjørte lastebilen av veien etter at han lente seg fram for å svare på et anrop på mobiltelefonen, ifølge en dom fra Aust-Agder tingrett.

Rett etter utforkjøringen drakk Kristiansand-mannen deretter raskt en halvflaske vodka.

I retten sa mannen at han har et alkoholproblem og forklarte at han drakk en halv liter vodka kvelden i forveien. Ifølge forklaringen sluttet han å drikke i 21-tiden før han begynte å kjøre 6-tiden dagen etter.

Da det ble tatt blodprøve av mannen rundt tre timer etter utforkjøringen, ble promillen målt til hele 3,39. En så høy promille kan i noen tilfeller være dødelig. Retten mener at selv om man ikke kan fastsette den nøyaktige promillen mannen hadde under kjøringen fordi han begynte å drikke rett etter utkjøringen, er det ingen tvil om at han hadde betydelig promille under kjøringen.

Mannen ble idømt 25 dagers betinget fengsel på vilkår om at han i prøvetiden gjennomfører et program mot ruspåvirket kjøring. Han ble også ilagt en bot på 35.000 kroner.