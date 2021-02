NTB

Dette er blant de ventede hendelsene i dag, mandag 22. februar.

Rotevatn leder FNs miljøforsamling

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) leder årets sesjon i FNs miljøforsamling, hvor han er president. Forsamlingen skjer som en videokonferanse mandag morgen.

Høring av Bane Nor-undersøkelse

Mandag formiddag er det åpen kontrollhøring i Stortinget av Riksrevisjonens delundersøkelse av Bane Nor, som gjelder selskapets drift, vedlikehold og investeringer. Samferdselsministeren vil delta i høringen, som strømmes digitalt.

Storbritannia forbereder gjenåpning

Den britiske statsministeren Boris Johnson skal etter planen mandag legge fram et veikart for hvordan koronarestriksjonene skal oppheves i landet. Over 17 millioner personer i Storbritannia har hittil fått sin første vaksinedose

Tyskland og WHO om Covax-vaksinen

Tysklands president Frank-Walter Steinmeier og WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus holder mandag ettermiddag en digital pressekonferanse etter å ha diskutert samarbeidet om den tyske vaksinen Covax.