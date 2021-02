Bodø kommune ber folk la bilen stå på grunn av uværet

NTB

Uvær skaper trøbbel i store deler av Nord-Norge. Bodø kommune ber folk la bilen stå mandag på grunn av mye vind og snø.

Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel på grunn av den kraftige vinden i området for søndag og mandag.

Bodø kommune har søndag jobbet på spreng med å brøyte i gater og veier for å holde veinettet i Bodø åpent.

Leder Bjørn-Inge Ingvaldsen for Byteknikk ved teknisk avdeling trekker fram en hendelse søndag på en vei like utenfor Bodø sentrum.

– Etter å ha brøytet veien oppover Junkerveien for så å snu ved Maskinisten, så var det nesten like mye snø på veien igjen da brøytebilen kjørte tilbake. Og det sier litt om den utfordringen vi står i nå og cirka et døgn framover, sier han.

Han ber folk om å la bilen stå både søndag, og også mandag morgen, så langt det lar seg gjøre.