Grunneiere får 50 millioner i erstatning av Bane Nor

Arbeidet med Follobanen har ført med seg store mengder tunnelmasse. Foto: Terje Bendiksby / NTB

NTB

To grunneiere langs den nye Follobanen ble tilkjent over 50 millioner kroner i erstatning etter at gårdene deres ble brukt som deponisted for tunnelmasse.