To av ti drikker mindre enn før pandemien

To av ti svarer at de drikker mindre nå enn før pandemien rammet. Særlig unge oppgir at alkoholkonsumet har gått ned. Foto: Gorm Kallestad / NTB

NTB

To av ti nordmenn drikker mindre alkohol enn tidligere etter at landet ble rammet av coronapandemien. Færre enn en av ti drikker mer.

I gjennomsnitt for hele pandemien svarer 8 prosent at de har et høyere alkoholkonsum. 21 prosent oppgir lavere konsum enn før pandemien, ifølge Norsk coronamonitor fra Opinion.

– Hver måned siden sommerferien i fjor oppgir stadig flere lavere alkoholkonsum. Den nasjonale skjenkestoppen, som opprinnelig ble innført i august, er nok en vesentlig årsak, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

75.000 nordmenn er spurt gjennom hele perioden om alkoholinntaket er høyere, lavere eller uendret den siste uken sammenlignet med en normal uke før pandemien.

Ubetydelig endring

De fleste som svarer at de drikker enten mer eller mindre, oppgir at endringene er ubetydelige.

Det er likevel flere som oppgir et høyere alkoholkonsum som sier at endringene er betydelige (32 prosent) sammenlignet med dem som har et lavere konsum (16 prosent).

Det er unge som i størst grad opplever endringer. 46 prosent av unge under 30 år sier at de drikker mindre nå enn før, mens 10 prosent sier at de drikker mer.

Økt salg på polet

Vinmonopolet hadde en vekst i fjor på 40 prosent sammenlignet med året før.

Ettersom grensene er stengt, skjer alkoholomsetningen og konsumet i all hovedsak i Norge, påpeker Clausen. Det gir unormalt høye salgstall uten at konsumet øker.

I tillegg har en redusert utelivsbransje ført til økt salg for Vinmonopolet.