NTB

Dette er blant de ventede hendelsene lørdag 20. februar.

Dom i ny Navalnyj-sak

Det er ventet dom i en sak der den russiske opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj står tiltalt for ærekrenkelse av en krigsveteran. I tillegg skal en russisk domstol vurdere en anke mot en tidligere kjennelse om fengselsstraff.

IAEA-sjefen til Iran i forsøk på å berge atomavtalen

Sjefen for Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA), Rafael Grossi, besøker Iran i et forsøk på å finne «en gjensidig tilfredsstillende løsning» slik at IAEAs inspektører også i framtida får overvåke landets atomanlegg.

Finale Melodi Grand Prix

Finalen blir arrangert i H3 Arena med tolv finalister. Vinneren av finalen kåres av seerne og skal representere Norge i Eurovision Song Contest 2021 i Rotterdam i Nederland.

Senterpartiet har fylkesårsmøter

Senterpartiet avholder fylkesårsmøter i Troms, Buskerud, Oppland og Oslo. Alle møtene holdes digitalt. Fylkesstyret er samlet fysisk på Scandic Hotel i Vadsø., mens delegatene er med digitalt. I Oslo skal møteledelsen samles på partikontoret.

Nest siste dag i VM i skiskyting



VM i Pokljuka i Slovenia fortsetter med stafett for kvinner og menn. For kvinnene går Ingrid Landmark Tandrevold, Tiril Eckhoff, Ida Lien og Marte Olsbu Røiseland. Kvinnene har et gull fra forrige VM å forsvare. Herrelaget består av Sturla Holm Lægreid, Tarjei Bø, Johannes Thingnes Bø, Vetle Sjåstad Christiansen. Norge tok sølv i forrige VM.

Nest siste dag av alpin-VM i Cortina d'Ampezzo i Italia

Kvinnenes slalåmkonkurranse avvikles. Norske deltakere er Thea Louise Stjernesund, Mina Fürst Holtmann, Kristin Lysdahl og Kristina Riis-Johannessen.