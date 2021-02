Ti aktører får 25 prosent av kulturstøtten

NTB

De ti største mottakerne har fått en halv milliard kroner av koronastøtten til kulturlivet, noe som utgjør 25 prosent, viser Klassekampens kartlegging.

Avisa har laget oversikten ved å slå sammen tildelingene for de to store støtteordningene for kulturlivet – kompensasjonsordningen og stimuleringsordningen.

På toppen av lista finner vi konsernet Egmont Holding, som for sine selskaper Nordisk Film Kino og Nordisk Film Distribusjon mottar til sammen 134 millioner kroner.

Så følger Scenekvelder, som produserer musikaler og driver Folketeateret i Oslo. Selskapet har fått til sammen 67,5 millioner kroner. Som nummer tre ligger Odeon Kino, som har mottatt 65 millioner kroner.

Videre på lista følger All Things Live Norway (46 millioner kroner), Tons of Rock Festival (36 millioner kroner), Live Nation Norway (32 millioner kroner), Stageway Talent (31 millioner kroner), Trondheim kommune (31 millioner kroner), Bergen Kino (28 millioner kroner) og Nakatomi Enterprises (28 millioner kroner).