Spesialisert teknisk personell får slippe inn i landet fra lørdag

Statsminister Erna Solberg under pressekonferanse om coronasituasjonen fredag. Foto: Berit Roald / NTB

NTB

Kritisk personell fra utlandet vil fra lørdag formiddag kunne slippe inn i Norge for å sikre drift ved bedrifter.

Statsminister Erna Solberg (H) opplyste om endringene i smitteverntiltakene fra regjeringen fredag. Endringen om at spesialister fra utlandet skal får komme inn, er et tiltak for hindre stans i produksjon hos norske bedrifter og vil gjelde fra lørdag klokka 10.00.

– Den omfatter utenlandske arbeidere som har teknisk kompetanse, og som er helt nødvendige for å montere, demontere, etterse, reparere, vedlikeholde eller informere om bruken av maskiner eller teknisk utstyr, står det i grunnlaget om endringen.

– Arbeidstakeren må ha et arbeids- eller oppdragsforhold med foretaket som søker. Det er også en forutsetning at arbeidet er strengt nødvendig for opprettholdelse av aktiviteten i virksomheten, skriver regjeringen om grunnlaget.