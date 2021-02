Helsemyndighetene anbefaler at de nasjonale coronatiltakene videreføres

Helsedirektør Bjørn Guldvog under pressekonferanse om coronasituasjonen.

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet mener de nasjonale coronatiltakene i all hovedsak bør videreføres, men de anbefaler noen lettelser.

I sin anbefaling til regjeringen skriver Helsedirektoratet at slik situasjonen er nå, vil det være nødvendig å videreføre mesteparten av de nasjonale smitteverntiltakene i minst to uker til for å beholde kontroll.

De mener det fortsatt er behov for det de kaller et sterkt nasjonalt sikkerhetsnett.

– I og med at nedgangen i smittetallene nå synes å ha stoppet, og vi ennå ikke har fått omfattende erfaring med de nye, mer smittsomme virusvariantene, er det forbundet med risiko å lette for mye på tiltakene nå, skriver direktoratet.

Direktoratet og FHI anbefaler blant annet at kommunene og ikke regjeringen skal beslutte om videregående skoler skal stenge når det blir innført strenge smitteverntiltak.

Helsedirektoratet støtter også FHIs anbefaling om at studenter og elever kan være mer fysisk til stede ved undervisning på universiteter, høyskoler og fagskoler. Det gjelder i områder uten utbrudd.

Støtter endring i skjenkestopp

Helsedirektoratet mener en lempning av skjenkebestemmelsene vil sende signal om at coronasituasjonen er i bedring og mener skjenkebegrensningen bør fortsette.

Helsedirektoratet legger i sin vurdering til grunn at vi er i en sårbar situasjon der det er avgjørende å ikke slippe opp for tidlig.

– En lempning av skjenkebestemmelsene nå ville sende signal om at situasjonen er i bedring, noe vi mener det er for tidlig å konkludere med, skriver Helsedirektoratet i sin anbefaling.

Videre heter det at direktoratet støtter anbefalingen fra Folkehelseinstituttet om at skjenkestopp endres fra midnatt til klokken 22.

I anbefalingen skriver Helsedirektoratet at de finner det vanskelig å formulere en regulering som knytter alkoholservering til nærmere definerte spisesteder som restauranter og kafeer – og anbefaler at t kravet om matservering i forbindelse med skjenking opprettholdes.

De anbefaler samme regulering av servering av alkohol på arrangementer som på serveringssteder.

Vil åpne kirken for fler

Helsedirektoratet vil åpne for like mange deltakere på arrangementer med faste, tilviste sitteplasser som er tillatt på arrangementer med fastmonterte seter.

– Det betyr at det kan være inntil 200 personer innendørs der publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser, og inntil 600 personer, fordelt i kohorter på inntil 200 personer, utendørs der publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. Kommunene bør selv vurdere behov for strengere regler lokalt, skriver direktoratet.

Anbefalingen er viktig for kirkene. Kirkebenker har ikke vært definert som fastmonterte seter, noe som innebærer begrensninger på 50 personer til stede.