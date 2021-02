Brannvesenet i Oslo-regionen ber folk vise varsomhet ute på isen

Et væromslag er på gang i Sør-Norge. Oslo-brannvesenet ber folk vise varsomhet når de beveger seg ut på isen. Her ved Kadettangen ved Sandvika tidligere denne måneden. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

NTB

Mildværet nærmer seg Oslo-regionen. Brannvesenet advarer om utrygg is og ber folk vise varsomhet når de bever seg ute på isen.

– Forandringer i isen kan skje fort, og da er det viktig at man er oppmerksom og forberedt, sier kommunikasjonssjef Sigurd Folgerø Dalen i Oslo brann- og redningsetat i en pressemelding.

Etter en periode med lave temperaturer er været i ferd med å slå om i Sør-Norge. I Oslo-området er temperaturene ventet å stige daglig fremover.

De siste ukene har en rekke personer gått gjennom isen flere steder i landet. Flere har også blitt sendt til sykehus, og to personer har druknet.

– Det er viktig å presisere at vi ikke ber folk holde seg vekk fra isen, men at de utviser stor forsiktighet. Ikke ta noen unødvendige sjanser og hold deg til områder hvor du kjenner forholdene, sier Dalen.

Brannvesenet ber folk om alltid å gå ut ifra at isen er utrygg. Man bør også sørge for å ikke gå over isen alene. Skulle man gå gjennom isen, bør man prøve å dra seg opp samme veien som man kom fra, lyder rådene fra brannvesenet.