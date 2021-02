NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natten.

Koronautbrudd rammer busslinjer i Oslo

En ansatt ved et bussanlegg på Grorud i Oslo har fått påvist koronasmitte. 54 ansatte er i karantene, noe som gir redusert kapasitet for en rekke linjer i dag. Også bussruter til Fornebu i Bærum omfattes. Sjåførene skal nå hurtigtestes, opplyste Ruter i natt.

De aktuelle linjene er 25, 30, 31, 31E, 32 og 81.

Kraftig brann i Bærum

Det brant i natt kraftig i et trehus på Rud i Bærum.

– Det er gjort rede for to som skal ha bodd der og for en til som var der. De framstår som uskadd, forteller operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo politidistrikt.

Bolig forsøkt påtent i Groruddalen

Til alt hell klarte våkne beboere å slukke flammene da noen prøvde å tenne på inngangspartiet til en bolig på Rommen i Oslo i natt.

– Det er litt uklart hva som er kastet. Det kan være en slags molotovcocktail, opplyser operasjonsleder Vidar Pedersen.

USA-ja til atomforhandlinger

USA takker ja til en invitasjon fra EU om å gjenoppta atomforhandlingene med Iran.

Atomavtalen med Iran ble framforhandlet i 2015 av USA, Russland, Kina, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og EU. Den trådte i kraft i 2016. President Donald Trump trakk i 2018 USA fra avtalen og gjeninnførte harde sanksjoner mot Iran. Ett år senere kunngjorde Iran at de trakk seg fra deler av avtalen.

10 millioner smittede i Brasil

Brasil har passert 10 millioner koronasmittetilfeller, som det tredje i verden etter USA og India. Det statistikken etter at siste døgns nye smittetilfeller er medregnet. Brasil har dessuten nest flest koronarelaterte dødsfall i verden.

Så langt har 3 prosent av landets befolkning på 212 millioner fått den første dosen med koronavaksine.

Biden hyller Mars-landing

USAs president Joe Biden hyller det han kaller en historisk landing etter at Perseverance-roveren fra Nasa landet på Mars i går kveld.

– Gratulerer til Nasa og alle som har arbeidet hardt for å gjøre Perseverances historiske landing mulig. I dag fikk vi nok en gang bevist at med vitenskapens kraft og amerikansk kløktighet, så er ingenting utenfor mulighetens grenser, skrev presidenten på Twitter i natt.

326 nye koronasmittede siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 326 koronasmittede i Norge. Det er 32 færre enn dagen før, men 62 flere enn samme dag i forrige uke.

Ved midnatt var det registrert 67.824 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).