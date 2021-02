Koronautbrudd ved bussanlegg rammer flere sentrale linjer i Oslo

NTB

En ansatt ved et bussanlegg på Grorud i Oslo har fått påvist koronasmitte. 54 ansatte er i karantene, noe som gir redusert kapasitet for en rekke linjer.

Også bussruter til Fornebu i Bærum omfattes. Hurtigtesting av bussjåfører ved Jernkroken bussanlegg starter fredag morgen, opplyser Ruter i en pressemelding.

Det blir redusert kapasitet, og innstillinger kan forekomme.

– Berørte busslinjer vil fortløpende settes i full drift igjen utover dagen, etter hvert som sjåfører blir tilgjengelige til å betjene dem, opplyser Ruter.

Store linjer

Det dreier seg om disse bussrutene:

* Linje 25 Majorstuen – Lørenskog stasjon

* Linje 30 Bygdøy – Nydalen

* Linje 31 Snarøya – Fornebu – Tonsenhagen – Grorud

* Linje 31E Kalbakken – Fornebu

* Linje 32 Voksen skog – Kværnerbyen

* Linje 81 (Fornebu -) Filipstad – Fløysbonn

Utbrudd i Bærum nylig

For rundt to uker siden ble en rekke busslinjer i Bærum og vest i Oslo rammet av et smitteutbrudd ved bussanlegget ved Furubakken i Bærum.

En ansatt ved anlegget fikk påvist den britiske virusvarianten, noe som gjorde at over 200 andre ansatte måtte testes.

– Av de litt over 200 som har blitt testet siden i går kveld, er det ingen positive covid-svar, sa kommunikasjonssjef Emilie Mejlænder i Unibuss til NTB dagen etter at utbruddet ble kjent.

Massetestingen førte til at trafikken på linjene 40, 41, 45, 48, 130, 140, 140e, 145 og 235 i en periode ble innstilt. I tillegg var det redusert kapasitet på linjene 46, 220 og 230.