Barn akte mot togspor – toget måtte nødbremse

Politiet sier at lokføreren av toget oppfattet hendelsen som «særdeles farlig».

Torsdag kveld melder politiet i Trøndelag om at noen barn har laget seg en akebakke rett mot togsporet i Verdal. Dette førte til at toget måtte nødbremse.

– Lokføreren av et tog som passerte oppdaget barn som akte rett mot togskinnene, og måtte nødbremse. Vedkommende oppfattet hendelsen som særdeles farlig, og politiet rykket derfor ut til området, sier operasjonsleder Håvard Høyem til Dagbladet.

Da politiet kom til stedet var det ingen barn å se i akebakken.

Politiet opplyser at banemannskap har dratt til stedet for å se om de kan forhindre at det samme gjentar seg.